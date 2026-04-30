Privatni se znoji, javni se goji

Hrvatsko tržište rada službeno je ušlo u fazu hlađenja. Podaci za ožujak 2026. potvrđuju pad zaposlenosti u privatnom sektoru, dok ukupnu sliku umjetno održava rast u javnim službama. Glavni uzroci su visoka cijena rada i pritisak na profitabilnost, zbog čega poduzeća optimizacijom i tehnologijom zamjenjuju radnike (rast produktivnosti). Službene prognoze o daljnjem rastu zaposlenosti više ne drže vodu. Iako proračunska rupa raste, sindikati javnog sektora i dalje ciljaju na visoke povišice, ignorirajući realnu kontrakciju u realnom sektoru koja bi mogla najaviti ozbiljnije makroekonomsko usporavanje. Velimir Šponje za Ekonomski lab