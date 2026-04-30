Šonje: Tržište rada na raskrižju - nije Trump nego je trend
Danas (08:00)

Privatni se znoji, javni se goji

Šonje: Tržište rada na raskrižju – nije Trump nego je trend

Hrvatsko tržište rada službeno je ušlo u fazu hlađenja. Podaci za ožujak 2026. potvrđuju pad zaposlenosti u privatnom sektoru, dok ukupnu sliku umjetno održava rast u javnim službama. Glavni uzroci su visoka cijena rada i pritisak na profitabilnost, zbog čega poduzeća optimizacijom i tehnologijom zamjenjuju radnike (rast produktivnosti). Službene prognoze o daljnjem rastu zaposlenosti više ne drže vodu. Iako proračunska rupa raste, sindikati javnog sektora i dalje ciljaju na visoke povišice, ignorirajući realnu kontrakciju u realnom sektoru koja bi mogla najaviti ozbiljnije makroekonomsko usporavanje. Velimir Šponje za Ekonomski lab


Slične vijesti

18.12.2015. (15:45)

Mali skok za čovjeka

Hrvatska ima najveći pad zaposlenosti u Europi

Hrvatska je zabilježila najveći pad zaposlenosti u Europskoj uniji, otkrili su podaci Eurostata za treći kvartal ove godine. Pad zaposlenosti u Hrvatskoj iznosio je 0,6 posto, a nama najbliže po negativnom rezultatu su Portugal (pad od 0,5 posto) i Malta (0,3). Najveći kvartalni porast zaposlenosti zabilježila je Estonija (2,1 posto), a blizu je i Mađarska (0,8). Index

15.12.2015. (18:36)

Hrvatska je u trećem ovogodišnjem kvartalu uz Portugal i Maltu bila među malobrojnim zemljama Europske unije koje su zabilježile pad broja zaposlenih u odnosu na prethodno tromjesečje