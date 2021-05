'Simbol ovog vremena i individualnih kriza'

Zanimljiv intervju u Novostima s mladim redateljem čija predstava trenutno igra u ZKM-u: Mislim da se ono što zovemo stvarnost danas preozbiljno shvaća. Ali to nije stvaran život. Ono čega nije bilo prije a postoji danas jest enormna količina javno iznesenog mišljenja a da – prema informacijama s portala i društvenih mreža – nikada ne saznamo čije je to mišljenje. To je stvarnost u kojoj svi beskonačno zamišljamo da o svemu imamo neki stav, ali zaboravljamo da je naš vlastiti život konačan i ta neprestana trka za stavovima onda tu stvarnost čini okrutnom. U tom današnjem napumpanom kapitalizmu, koji je počeo da izjeda sam sebe, vlada enormna proizvodnja svega i svačega: od hrane, informacija, diploma i želje za dokazivanjem, do lijevih pokreta i desnog fašizma. Meni ne preostaje ništa drugo nego da se takvoj realnosti, koju svi stvaramo, u svojim predstavama izrugujem.