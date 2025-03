Svaki uloženi euro u kulturu dvostruko ti se vrati

Inflacija i rast cijena posljednjih godina prožimaju sve aspekte života, a iz toga nije izuzeta ni kultura. Jedno od područja kulture u kojem se posebno osjeti promjena su kazališta. Kulturpunkt ukazuje na to kako su cijene ulaznica za kazališne predstave s godinama postajale sve skuplje, što za mnoge koji ih inače žele posjećivati postaje sve veći teret. Premda većina kazališta nude popuste za studente i učenike, ni one nisu više toliko pristupačne koliko su bile. Kažu, s inflacijom i poskupljenjem svega došlo je i do većih troškova u produkciji. No, uzevši u obzir studentski budžet uz rad i eventualne stipendije u odnosu na životne i druge troškove, ni cijene s popustom nisu pretjerano značajne.