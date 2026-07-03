SP je gotov za nas: Portugal preokrenuo u zadnjim minutama i poslao Hrvatsku kući - Monitor.hr
Danas (03:21)

Protiv VAR-a ne pomaže ni Gospa

SP je gotov za nas: Portugal preokrenuo u zadnjim minutama i poslao Hrvatsku kući

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Portugala rezultatom 2:1 u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Nakon dominacije Portugala u prvom poluvremenu, Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića na asistenciju Stanišića. Portugal se vraća u 68. minuti kada Cristiano Ronaldo izjednačuje s bijele točke. Unatoč sjajnim prilikama Kovačića (stativa) i Matanovića, Goncalo Ramos u 90+4. minuti glavom donosi preokret i pobjedu Portugalu. U sudačkoj nadoknadi Jošku Gvardiolu je nakon VAR snimke poništen gol za izjednačenje. Index

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Ponedjeljak (13:00)

Kad ne možeš brzinom, ti ih udavi veznim redom

Tehnički nogomet je DNK Vatrenih. Pomiriti ga sa fizičkim potrebama znači biti konkuretniji fizički jačim ekipama

Nakon poraza od Engleza i neuvjerljivosti u pobjedi protiv Paname, mnogi su bili skeptični da Hrvatska može nadigrati Ganu. Reprezentaciju koja ima izrazitu fizičku moć i izdržljivost, koja nije dopustila razmahivanje Englezima, koji imaju sve one igrače i karakteristike (brzina, moć, krila…) za kojima Hrvatska žudi. Dalić je sredinu terena napunio s četiri vezna igrača (Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina) i jednim dodatnim (Vlašić) koji je ofenzivniji i motoričan. I tako je Hrvatska, praktično bez famoznih krila, s Perišićem na beku, djelovala u prirodnom staništu. Posjed lopte, kontrola ritma i kombinatorika za gradnju napada. Jedan od razloga zašto joj Portugal ne odgovara jest to što imaju isti DNK igre, ali imaju bitno više motoričnijih igrača i brzine. Oni sve mogu raditi brže, ali to ne znači da će im Hrvatska omogućiti da se razmašu hitrinom. Robert Matteoni za Sportske.

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