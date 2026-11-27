Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) uvjetno je odobrila SpaceX-u postavljanje konstelacije Starmind, sustava od do milijun satelita koji bi služili kao orbitalni podatkovni centri za umjetnu inteligenciju. Riječ je o prvom takvom odobrenju u povijesti SAD-a, s ciljem korištenja neprekidne sunčeve energije i smanjenja ekološkog otiska zemaljskih servera. Postavljanje mora započeti do studenoga 2033., a polovica satelita trebala bi biti u orbiti do 2038. godine. Projektu su se usprotivili konkurentski Amazon Leo i astronomi, no regulator je njihove prigovore odbacio. Bug