Ne plešemo po njihovom algoritmu
Spotify pod paljbom zbog diskriminacije glazbe iz JI Europe
Izvještaj Europske komisije potvrdio je da Spotifyjev algoritam aktivno zapostavlja glazbenike iz jugoistočne Europe, favorizirajući mainstream sadržaj s velikih tržišta. Regija od 55 milijuna ljudi nema niti jednog službenog editora, dok novi prag od tisuću slušanja za isplatu prihoda dodatno osiromašuje lokalne nezavisne izdavače. Organizacija Music Equality i aktivistica Ruth Koleva upozoravaju na “brisanje” regionalne kulture te traže hitne promjene: ukidanje isplatnog praga, imenovanje regionalnih stručnjaka i transparentniji nadzor algoritama. Pokrenuta je i peticija za zaštitu kulturne raznolikosti pred regulatorima u Bruxellesu. Muzika