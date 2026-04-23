Ne plešemo po njihovom algoritmu

Spotify pod paljbom zbog diskriminacije glazbe iz JI Europe

Izvještaj Europske komisije potvrdio je da Spotifyjev algoritam aktivno zapostavlja glazbenike iz jugoistočne Europe, favorizirajući mainstream sadržaj s velikih tržišta. Regija od 55 milijuna ljudi nema niti jednog službenog editora, dok novi prag od tisuću slušanja za isplatu prihoda dodatno osiromašuje lokalne nezavisne izdavače. Organizacija Music Equality i aktivistica Ruth Koleva upozoravaju na “brisanje” regionalne kulture te traže hitne promjene: ukidanje isplatnog praga, imenovanje regionalnih stručnjaka i transparentniji nadzor algoritama. Pokrenuta je i peticija za zaštitu kulturne raznolikosti pred regulatorima u Bruxellesu. Muzika


15.11.2025. (10:22)

‘365 najvažnijih domaćih & ex-Yu albuma koje morate poslušati’ – dvije kile domaće povijesti

02.05.2024. (09:00)

Samo za rokanje

Čitatelji Večernjeg odabrali: Najbolji albumi Gibonnija, Pipsa, Gorana Bare i Majki, Hladnog Piva…

Pet najboljih albuma u proteklih 25 godina su: Gibonni s albumom Mirakul, Pips, Chips & Videoclips – Bog, Goran Bare & Majke – Teške boje, Kawasaki 3p s albumom Idu Bugari te Hladno pivo s albumom Šamar zauzeo je peto mjesto. Gibonnijev mediteranski mirakul za globalnu utakmicu bio je pažljivo skockani diskografski proizvod koji je podjednako plijenio visokoprofesionalnom egzekucijom i proširivanjem mogućnosti rječnika domaće pop glazbe. Bog iz 1999. godine jedan je od najboljih albuma 90-ih, Teške boje ne treba previše objašnjavati, Idu Bugari koji dolaze nako što je Kawasaki 3p lansiralo s nikad prežaljenom Antonijom koju nismo poslali na Eurosong, dok „Šamar“ ostaje stožerna ploča domaćeg rocka s „mudima“ s početka dvijetisućitih. Osim što su davno stali na stranu istučenih žena, Pivo je hladilo vruće glave iako je ispod svega kuljala vruća svirka i strasna dosljednost. Večernji

02.07.2023. (16:00)

Pričaj mi o ljubavi

Das Rage – Dva i jedan protiv: Sramežljivi, simpatičan synth-pop/ dark albumčić

Vukovarski synth-pop/ dark-wave dvojac kojeg čine Ana Bučko (vokal, synth, programi) i Zoran Filko (gitara) nakon punih 8 godina izašli su s novim materijalom. Napredak je uočljiv, a ovaj put sve pjesme izvode na hrvatskom. Sama stilizacija je daleko više otišla u plesni segment synth-popa sa zavijutcima ka vrlo primamljivom nu-disco/ electro-popu kakvog primjerice rade Pocket Palma ili Nipplepeople. Album koji ne govori o ničem ozbiljnom jer im je očito dosta turobnosti i lamentacija prošlosti nesretnog vlastitog grada usmjerivši priču van egzistencijalnih i inih tegoba u ljubavne impresije i ekspresije. Terapija

20.02.2023. (17:00)

Samo rokaj!

LoM – Prilike: Moderni electro-rock nafilan d’n’b dubstepom i industrialom

Trojac iz Koprivnice s prilično oštrim, pomalo iritantnim i arogantno bezobraznim, itekako potrebitim ženskim vokalom jer su stihovi uglavnom emotivne, erotske i pseudoseksualne prirode sa zbremzanim implicitnostima gdje manjkaju riječki duhoviti One Piece Puzzle ili eurovizijski Let 3, jbga. Dosta je to šminkerski ‘umiveno’ i poškropljeno autocenzurom s ‘putrom na glavi’ budući da se po svemu sudeći puca na visoke komercijalne dosege izbjegavajući socio-političke diskurze i bilo kakav vid konfrontacije. Bend je prije svega estetski ozbiljno oblikovan, a zvuk i stil su jasni poziv na ples uz savršenu čistoću. Album nema koncept, unutarnji postoji, nije vidljivo prepoznatljiv, a nije niti potreban. Kolekcija je od 11 zaraznih pjesama suvremenog produkcijskog šliha i puno elektronike, programiranih ritmova, synthova i radova tipkovnica. Terapija

03.02.2023. (14:00)

Nek se čuju (novi) ženski glasovi!

Jurkas: Ove su mlade pjevačice budućnost hrvatske glazbe

Svako toliko se pojavi nekoliko izvođačica koje pretendiraju na pozicije novih Vanna, Lidija Bajuk, Dunji Knebl ili drugih pažnje vrijednih autorica na kojima je provjetriti domaću glazbenu sceni i činiti novi raspored snaga. Je Veux ima dekade u glasu na domaćoj glazbenoj sceni i njen debitantski dance pop projekt traje već 3, 4 godine. Miriiam – mlada ZG kantautorice neopterećene stilovima. Nika Turković: Ako ne klizne u pretjerani grudnjak party ima sasvim dovoljno prvenstveno glazbenih pop aduta za preuzimanje mjesta na sceni. Hana Who(ljić) – Iznimno pismena skladateljica i ugodna izvođačica. Albina: Tik Tok i Eurosong su bili katapult za mladu splitsku dance pop pjevačicu kojoj producenti traže stil i pjesme svakih par mjeseci ili koju godinu. Gina: Nova Natali Dizdar i ex Detour pjevačica. Tu su još Ether, Sun U i Dienne. Anđelo Jurkas za Mixer.

22.12.2022. (21:00)

Ma gdje se skrivao do sad

D. K. – Above the Clouds: Prava suvremena blues glazba najvišeg reda

Kao cijenjen interpret bluesa i rocka, Danko Krznarić je domaća glazbena legenda i jedan od najboljih svirača, ali to će znati samo oni uronjeni u domaću glazbenu scenu. Za širu populaciju, Danko Krznarić je i dalje nepoznato ime. Virovitički je glazbenik prije nekoliko godina nagrađen Statusom te proglašen najboljim instrumentalistom na klavijaturama u kategoriji zabavne, pop-rock i urbane glazbe. Pjesme s ovog albuma pjesme su čežnje, rastanaka i očekivanja, osobnih katastrofa i padova. Na albumu je Krznarić otpjevao sve, odsvirao većinu dionica gitare, basa, klavira, i orgulja. Glazba

19.11.2022. (00:00)

Pjesme za široku upotrebu

BluVinil – Zna li itko tajnu srca? : ukusno ciljani album

Šibenski kvartet BluVinil bi, da je fleksibilnog medijskog interesa i poligona za recentna strujanja i trendove, ovim drugim albumom mogao steći zavidan rejting zahvaljujući odmjerenom stilskom mišungu dance-rocka i popa s naglaskom na britpop jer je u krajnoj liniji usmjeren komercijalno potentno s istovremenim pseudo-artističkim štimungom poput sukladne relacije s engleskim Elbow, ponešto novijom epohom Arctic Monkeys ili američkim Future Islands i kanadskim Arcade Fire. A to su, zna se vrlo dobro, cijenjeni bendovi levitirajući tik između mainstreama nadomak groteske, dok su kod nas, nezahvalno za reći u širokim razmjerima, ‘nekakvi’ alternativci jerbo nisu Daleka Obala, Žak Houdek, Jole, Škoro i svakojake Magazin i Severinine kopije. Uostalom, kod nas se sve što izlazi van okvira striktne šlageraško-zabavne bižuterije pilećeg mozga smatra alternativom. Terapija

07.11.2022. (15:00)

Pa gdje ste dosad?

Novi St!llness: Albumčina koja te s prvom stvari udari šakom u glavu

Nakon desetogodišnjeg posta ST!LLNESS, kultni bend čiji je žanr teško strpati u točno određenu ladicu, izdao je novi album. Novo studijsko čedo ovog benda zove se „Kocka je okrugla“, a na njemu su u goste došla brojna poznata imena sa domaće scene. Ove godine smo se svi napokon okupili u istom gradu i u nekoliko mjeseci izbacili neke pjesme koje smo sami sebi bili dužni dovršiti, kao i neke koje smo slagali u osami lockdowna. Sve smo te dijelove uklopili u jednu cjelinu kod našeg bivšeg člana, a danas istaknutog producenta sa svjetskom karijerom, Egolessa. Sada se veselimo koncertnoj promociji, kaže za Lupigu Ante Ljubičić, gitarist i programer benda.

18.10.2022. (00:00)

Nova ploča!

Recenzija albuma: Lili Gee – Ispod kože (2021)

Za razliku od simpatičnog debija “Predigra” (2019) gdje se stilski isprobavalo i tražilo ono ‘nešto’ probojno i strateški općenito formulirano kroz višeslojnu univerzalnost popa i rocka s ponekim tematskim polu-angažiranim sociološkim izbojcima što su mu davali dio ozbiljnog rockerskog konteksta, prijeko potrebnog u katalogu hrvatskog zabavnoestradnog kiča masovnog neukusa, ovdje je vodeći autorski tandem Lidija Graovac i Miro Odak pribjegao liniji manjeg otpora – oportunizmu s pristojnim mainstream aditivima. Ne treba sad ucviljeno katalizirati što je izgubljena ta prgavija i naoko ozbiljnija sekundarnost jer je za očekivati bilo nakon nekoliko početnih hitova da će kad-tad u njihova jedra zapuhati zov osvajanja vrlih destinacija uspješnosti – vrhova top ljestvica što im se konačno i desilo osvajanjem no.1 na listi Drugog programa Radio Zagreba baladičnim psihodeličnim singlomSkidam se” ispred Vanne, Mie Dimšić, Daleke Obale, Kim Version, Alena Vitasovića, Silente… Terapija

07.10.2022. (12:00)

Šaraj malo, brate

Hrvatska glazba i regija – Billboard kao tržišno detektiranje problema

Hrvatska glazba pati od tzv. institucionalne okoštalosti. Iz godine u godinu najemitiraniji su gotovo identični autori. Time automatski i najviše zarađuju. Solidan broj njih obnaša razne funkcije u strukovnim organizacijama, kao što se rotiraju i na poziciji direktora Zagrebačkog festivala ili u stručnom žiriju, tako da su česte i situacije sukoba interesa kad direktor ili žiri imaju i pjesmu ili pjesme koje se natječu, što je odavno prestalo biti skandalom. Radijska priča je također kompleksna. Percepcija javnosti je da je dominantan broj formatiranih radijskih postaja, iako u stvarnosti nije tako obzirom na njihov broj, a ta percepcija se zasniva na tome što su formatirane one s nacionalnim koncesijama. Nije problem u formatiranim radijima, već u suženoj žanrovskoj raznolikosti, zbog čega se svugdje vrte isti autori i pjesme. Ravno do dna