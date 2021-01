Uf, kad se 2025. raspištoljimo!

„Što se to događa, analizirat će svi i svatko, ali nije tu potrebno puno pameti. Dosta je ljudima svega, i to ti je to. Ne mogu više slušati. Gase dnevnike. Preko glave im je svog tog tupog, drskog, šupljeg i nesmislenog govora, tih izjava na izjave koje se valjaju eterom kako bi se prikrila činjenica da se u ovoj zemlji »stabilnosti« ne događa praktički ništa. Nema reformi nigdje gdje ih treba, a propao je i ovaj jalovi pokušaj s porezom na nekretnine, koji su ugurali kroz Sabor da bi ga, s istim žarom, ekspresno povukli. Politička uprava i ministrica Dalić bajaju o happy endu Plenkovićeve operacije u Agrokoru, a sve Todorićeve tvrtke založile su nedavno posljednje od posljednjega za ovaj novi kredit, nijedna više nema ni golu ciglu“, komentira Sanja Modrić činjenicu da su građani za omiljenog političara odabrali Nikoga.