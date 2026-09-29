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Sprječavanje kamenca kao preventivno održavanje zgrade: Calmag KIT štiti instalacije i opremu
Kamenac i mineralne naslage s vremenom mogu skratiti vijek vodovodnih instalacija, bojlera i druge opreme te povećati troškove održavanja zgrade. Calmag KIT namijenjen je njihovoj preventivnoj zaštiti, a učinak se prati analizom vode prije i nakon ugradnje – mjere se kalcijeva tvrdoća i silicijevi spojevi, uz provjeru mikrobiološke kvalitete. Sustav se dimenzionira prema veličini zgrade i potrebnom protoku, a za početnu ponudu dovoljni su adresa zgrade i broj stanova. Calmag KIT 6/4″ i Calmag KIT 2″. Predstavnik ste suvlasnika? Za početnu ponudu potrebna su samo dva podatka: adresa zgrade + broj stanova na WhatsApp. Na temelju toga određuje se odgovarajuća veličina Calmag KIT-a i priprema ponuda. Calmag – bolja pitka voda. www.kamenac.com, info@kamenac.com, 092 1739906.