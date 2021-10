Ubijenje kao igra

Jedna stvar je zajednička siromašnim i bogatim ljudima, kaže se u „Igri lignje” („Squid Game”): ne uživaju u životu. Jedni zbog toga što ne znaju kako skrpiti kraj s krajem i prehrane sebe i svoje obitelji, a drugi se dosađuju u svom izobilju. Serija je dijelom toliko neizdrživo brutalna da neki prestaju gledati. Tko je smislio nešto ovako bezobzirno? To je korejski redatelj i scenarist Hwang Dong-hyuk. On je imao spremnu priču još 2008., ali nitko se nije htio upustiti u snimanje, a svim potencijalnim ulagačima je bilo prebrutalno i nerealno. Autor kaže da je, kako bi preživio, morao čak prodati svoj laptop. Pandemija koronavirusa je toliko produbila rastući jaz između bogatih i siromašnih da je to postala salonska tema, kaže Dong-hyuk. “Svijet se promijenio. U odnosu kako je bilo prije deset godina, sve što se u ovoj seriji događa je za današnje ljude vrlo realno.” (Deutsche Welle) Komentari serije na Forum.hr