Ko bi rekao da bi lignja mogla postati popularna tako odjednom?

S obzirom da je koncept solve or die već više puta viđen, kako u spomenutim filmovima naslova “Battle Royale” ili američkim filmskim franšizama “Cube” i “Saw”, tako i u serijama poput japanske “Alice in Borderland”, senzacionalni rezultati “Squid Gamea” moguće da nisu vezani uz njenu smrtonosnu, nego ljudsku dimenziju. Osim toga, za razliku od spomenutih priča, u “Squid Gameu” igrači nisu prisiljeni sudjelovati, nego su tamo svojevoljno i demokratski mogu izglasati da će napustiti igru. Dakako, taj izbor ustvari i ne postoji, jer su natjecatelji redom ljudi koji su do grla u dugovima pa i nemaju preveliku želju vratiti se u svoju paklenu svakodnevicu. Veliku ulogu u popularnosti igra i estetika serije. U scenografiji se pazilo na svaki detalj. Ima svojih grešaka, i to, nažalost, ponajviše u prijevodu. Serija nije samo o igri, otvara pitanja moralnosti, odanosti, prijateljstva, naivnosti i mogućnosti postojanja humanizma u kapitalističkim društvima. Dijana Ćurković za Ravno do dna.