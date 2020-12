Patti Smith napisala je za New Yorker osvrt na svoj nastup na svečanoj dodjeli Nobelove nagrade na kojoj je izvela pjesmu u čast Boba Dylana, ovogodišnjeg dobitnika Nobela za književnost. “Pregazila me lavina osjećaja i to takvim intenzitetom da nisam bila u stanju nositi se s njom. Krajičkom oka vidjela sam golemi stalak televizijske kamere, sve dostojanstvenike i ljude iza njih. Nenaviknuta na takvu nervozu, nisam mogla nastaviti. Nisam zaboravila stihove, koji su sad već dio mene. Jednostavno ih nisam mogla iznijeti”, piše Smith. Telegram