Veličina je bitna

Neobična i opasna igra zalijetanja i zabijanja u male jedrilice i ribarske brodove širi se i sve je popularnija među orkama u blizini španjolske obale, piše BBC. Znanstvenici kažu da je najmanje 20 mladih iberskih orki sada naučilo to ponašanje tako što su kopirali starije. “To je samo igra. To nije osveta prema brodovima, to nisu klimatske promjene, to je samo igra i to je to”, rekao je španjolski znanstvenik dr. Renaud de Stephanis. Jutarnji