Doktoru samo kad jako boli

Istraživači su zamolili 8520 žena, u dobi od 18 do 100 godina, da ocijene fotografije muškaraca (neki s dlakama na licu, a neki bez njih) na temelju fizičke privlačnosti i spektra “dugovječnosti veze”. Od tih žena, njih 75% preferirale su muškarce s određenom količinom dlaka na licu. Bradati muškarci, napisali su istraživači, “se često mogu smatrati privlačnijima za dugotrajne veze i bolje su ocijenjeni za roditeljske vještine.” Zašto je to tako? “Možda je to zato što licu daje veću definiciju u području čeljusti i poboljšava percepciju starosti i muškosti”. No, važno je znati kakav tip brade je najprivlačniji jer se ne radi o neobuzdanoj bradi. Ono što su žene u studiji ocijenile kao najatraktivnije bila je brada od otprilike 10 dana. N1