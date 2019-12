“Ja se donacije udruzi Zviždač iz 2011. ne sjećam precizno i ne znam pobrojati sve donacije koje je Ina dala. Činjenica je da je gospođa Balenović u to vrijeme očekivala da će se vratiti na svoje radno mjesto, postojala je dobra volja da se to napravi, ali ako se dobro sjećam, ona je izgubila na sudu pravo povratka i to se nije moglo realizirati. Onda smo u Ini, kao znak dobre volje i čin potpore cjelokupnom projektu zviždača odobrili tu donaciju”, govori tadašnji predsjednik NO Ine Davor Štern. T-Portal