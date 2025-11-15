Štete od oluja i poplava snažno rastu od 1980. - Monitor.hr
Danas (19:00)

Klima šepa, novčanici plaču

Štete od oluja i poplava snažno rastu od 1980.

Munich Re upozorava da su štete od oluja i poplava od 1980. godine višestruko porasle. SAD predvodi s 2,7 bilijuna dolara, Kina slijedi s 680 milijardi, iako je njezina šteta pala zbog bolje zaštite od poplava. Njemačka je zabilježila peterostruki rast šteta, uključujući 42 milijarde dolara zbog poplava doline Ahr 2021. Značajan rast imaju i Kanada, Italija, Francuska, dok Indija, Japan i Brazil bilježe umjerenije povećanje. Munich Re povezuje trend s klimatskim promjenama i sve ekstremnijim olujama. Index


Slične vijesti

19.09. (12:00)

Isplativ si im samo zdrav

Rak dojke i dodatno osiguranje: za privatnike prevelik rizik

Zagrepčanki oboljeloj od raka dojke jedna osiguravajuća kuća odbila je produžiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja, unatoč višedesetljetnom klijentstvu. Tvrtka navodi da se radi o uobičajenoj praksi jer osiguranje vrijedi samo za neizvjesne buduće događaje, dok HANFA potvrđuje da osiguravatelji smiju odbiti rizične klijente. Stručnjaci upozoravaju da privatna osiguranja u Hrvatskoj i EU uglavnom ciljaju zdrave i mlade, dok oboljeli postaju “nezanimljivi”. “Oni ukalkuliraju da vi nećete potrošiti više od 30 posto, a ako iskoristite više to njima nije isplativo”… Samo nekoliko država, među njima uskoro i Slovenija, ima zakon o “pravu na zaborav” koji nakon pet godina omogućava ponovni pristup policama bili vi rizični ili ne. Index

11.08.2023. (12:00)

Land of opportunity

Američke obitelji moraju birati između osiguranja doma i životnog standrada

Kako se ekstremni vremenski uvjeti umnožavaju, pružatelji osiguranja domova u SAD-u ubrzano podižu stope tjerajući mnoge obitelji u ozbiljne financijske nevolje. Deseci manjih osiguravatelja propali su, nesposobni izdržati šok višestrukih katastrofa vrijednih milijarde dolara. Očekuje se da će u cijeloj zemlji premije porasti za 9% ove godine na prosječnih 1784 USD na nacionalnoj razini, nakon skoka od 7% u 2022. Povećanja su daleko veća u najugroženijim mjestima. Kriza je iznudila dramatično širenje planova koje podupire država, a koje financiraju porezni obveznici i često su neke od najskupljih opcija. Kako se dostupnost osiguranja smanjuje, a premije rastu, očekuje se da će šok nametnuti velike promjene na tržištu nekretnina. (BBC, Nacional)

23.05.2021. (22:30)

Zakoni kao švicarski sir

Učestale krađe automobilskih upravljača otkrivaju još veći problem

Automobilski upravljači sa zračnim jastukom stoje od 1000 do 1500 eura pa se zbog te “sitne” cijene kupci okreću crnom tržištu koje buja te se isti može nabaviti za trećinu ili četvrtinu cijene. Vozila pristižu iz bogatijih zemalja EU-a, a uzrok rasta tržišta rabljenih automobila može se naći u ekstremno visokim davanjima na nove automobile. Na svakom trećem od 150 000 automobila u Hrvatskoj neispravan je zračni jastuk jer se pri prodaji iz njih vade ispravni te prodaju na crnom tržištu, a ugrađuju već iskorišteni. Osiguravateljske tvrke pogoduju takvoj klimi “isplatom po nagodbi” umjesto da isplaćuju samo nakon popravka u ovlaštenim servisima pa se majstori snalaze nabavkom “sa strane” kako bi bili konkurentni. Autoportal

 