Klima šepa, novčanici plaču

Automobilski upravljači sa zračnim jastukom stoje od 1000 do 1500 eura pa se zbog te “sitne” cijene kupci okreću crnom tržištu koje buja te se isti može nabaviti za trećinu ili četvrtinu cijene. Vozila pristižu iz bogatijih zemalja EU-a, a uzrok rasta tržišta rabljenih automobila može se naći u ekstremno visokim davanjima na nove automobile. Na svakom trećem od 150 000 automobila u Hrvatskoj neispravan je zračni jastuk jer se pri prodaji iz njih vade ispravni te prodaju na crnom tržištu, a ugrađuju već iskorišteni. Osiguravateljske tvrke pogoduju takvoj klimi “isplatom po nagodbi” umjesto da isplaćuju samo nakon popravka u ovlaštenim servisima pa se majstori snalaze nabavkom “sa strane” kako bi bili konkurentni. Autoportal