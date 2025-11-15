Klima šepa, novčanici plaču
Štete od oluja i poplava snažno rastu od 1980.
Munich Re upozorava da su štete od oluja i poplava od 1980. godine višestruko porasle. SAD predvodi s 2,7 bilijuna dolara, Kina slijedi s 680 milijardi, iako je njezina šteta pala zbog bolje zaštite od poplava. Njemačka je zabilježila peterostruki rast šteta, uključujući 42 milijarde dolara zbog poplava doline Ahr 2021. Značajan rast imaju i Kanada, Italija, Francuska, dok Indija, Japan i Brazil bilježe umjerenije povećanje. Munich Re povezuje trend s klimatskim promjenama i sve ekstremnijim olujama. Index