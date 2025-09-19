Isplativ si im samo zdrav

Zagrepčanki oboljeloj od raka dojke jedna osiguravajuća kuća odbila je produžiti policu dodatnog zdravstvenog osiguranja, unatoč višedesetljetnom klijentstvu. Tvrtka navodi da se radi o uobičajenoj praksi jer osiguranje vrijedi samo za neizvjesne buduće događaje, dok HANFA potvrđuje da osiguravatelji smiju odbiti rizične klijente. Stručnjaci upozoravaju da privatna osiguranja u Hrvatskoj i EU uglavnom ciljaju zdrave i mlade, dok oboljeli postaju “nezanimljivi”. “Oni ukalkuliraju da vi nećete potrošiti više od 30 posto, a ako iskoristite više to njima nije isplativo”… Samo nekoliko država, među njima uskoro i Slovenija, ima zakon o “pravu na zaborav” koji nakon pet godina omogućava ponovni pristup policama bili vi rizični ili ne. Index