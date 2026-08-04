Svi će zuriti u Sunce, ali s oprezom
Stiže djelomična pomrčina Sunca: Najbolji pogled imat će Istra
U srijedu, 12. kolovoza, u predvečerje iz Hrvatske bit će vidljiva djelomična pomrčina Sunca. Fenomen počinje između 19:25 i 19:29 sati, a završava zalaskom Sunca koje će izgledati poput srpa. Najbolji pogled i najduže promatranje imat će zapadni krajevi – u Puli će Mjesec prekriti čak 82% Sunca, u Zagrebu 71%, a u Osijeku 48%. Za uživanje u prizoru potrebna je čista zapadna linija obzora i vedro nebo. Pritom ne gledati golim okom, sigurno je jedino uz korištenje specijaliziranih naočala ili uz upotrebu odgovarajućih solarnih filtera. Bug… potpuna pomrčina zahvatit će Grenland, zapad Islanda te dio Španjolske, zbog čega se očekuju deseci tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta. Slobodna