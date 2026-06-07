Nemoj zuriti u sunce, ili tako nešto
Iduće godine stiže nam najduža pomrčina Sunca, trajat će nešto više od 6 minuta
Nakon spektakla 2024., astronomi najavljuju “pomrčinu stoljeća” koja će se dogoditi 2. kolovoza 2027. godine. Zahvaljujući savršenom nebeskom poravnanju, potpuna tama će u blizini egipatskog Luxora trajati rekordnih šest minuta i 23 sekunde, što je najduži totalitet još od 1991. godine. Putanja sjene široka 258 kilometara proći će kroz južnu Španjolsku, sjevernu Afriku i Bliski istok. Događaj koji nudi jedinstven pogled na Sunčevu koronu već privlači milijune turista, a stručnjaci napominju da je za promatranje (osim u minutama potpune tame) obavezno koristiti specijalizirane solarne naočale. Večernji, Poslovni