Nemoj zuriti u sunce, ili tako nešto

Riječ je o potpunoj pomrčini jer će Mjesec proći između Sunca i Zemlje, potpuno blokirajući lice vatrenog planeta. Ovaj događaj vidjet će se sa Zemlje 8. travnja, a u njemu će najviše moći uživati stanovnci američkog kontinenta jer će fenomen u potpunosti biti vidljiv od Kanade do Meksika. Pomrčina će se najduže zadržati iznad Meksika, u trajanju od 4 minute i 28 sekundi. Tijekom potpune pomrčine Sunca, na Zemlji dolazi do drastičnog smanjenja svjetlosti pa će stanovništvo na područjima gdje je ona vidljiva imati osjećaj kao da je sumrak ili tek rano svitanje. Očekivano trajanje će iti oko 4 i pol minute, zbog čega ovu pomrčinu i najavljuju kao spektakl. U većini Europe neće biti vidljiva, tek u Norveškoj, Islandu, Irskoj i Velikoj Britaniji i možda u Španjolskoj i Portugalu. Green