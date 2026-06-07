Iduće godine stiže nam najduža pomrčina Sunca, trajat će nešto više od 6 minuta - Monitor.hr
Danas (21:00)

Nemoj zuriti u sunce, ili tako nešto

Iduće godine stiže nam najduža pomrčina Sunca, trajat će nešto više od 6 minuta

Nakon spektakla 2024., astronomi najavljuju “pomrčinu stoljeća” koja će se dogoditi 2. kolovoza 2027. godine. Zahvaljujući savršenom nebeskom poravnanju, potpuna tama će u blizini egipatskog Luxora trajati rekordnih šest minuta i 23 sekunde, što je najduži totalitet još od 1991. godine. Putanja sjene široka 258 kilometara proći će kroz južnu Španjolsku, sjevernu Afriku i Bliski istok. Događaj koji nudi jedinstven pogled na Sunčevu koronu već privlači milijune turista, a stručnjaci napominju da je za promatranje (osim u minutama potpune tame) obavezno koristiti specijalizirane solarne naočale. Večernji, Poslovni


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09.04.2024. (08:00)

Pitch black

Najbolje fotke jučerašnje pomrčine sunca

Ljubitelji pomrčine okupili su se na mjestima duž “zone totaliteta”, uključujući grad Fredericksburg u središnjem Teksasu, gdje se potpuna pomrčina dogodila malo nakon 13:30 (20:30 po srednjoeuropskom vremenu). Satima prije pomrčine ljudi su bili spremni na svojim pozicijama sa zaštitnim naočalama, dalekozorima i fotoaparatima. Fotke prenosi i Index.

25.03.2024. (14:00)

Pripremite naočale

Najspektakularnija pomrčina Sunca ovog stoljeća očekuje se u travnju

Riječ je o potpunoj pomrčini jer će Mjesec proći između Sunca i Zemlje, potpuno blokirajući lice vatrenog planeta. Ovaj događaj vidjet će se sa Zemlje 8. travnja, a u njemu će najviše moći uživati stanovnci američkog kontinenta jer će fenomen u potpunosti biti vidljiv od Kanade do Meksika. Pomrčina će se najduže zadržati iznad Meksika, u trajanju od 4 minute i 28 sekundi. Tijekom potpune pomrčine Sunca, na Zemlji dolazi do drastičnog smanjenja svjetlosti pa će stanovništvo na područjima gdje je ona vidljiva imati osjećaj kao da je sumrak ili tek rano svitanje. Očekivano trajanje će iti oko 4 i pol minute, zbog čega ovu pomrčinu i najavljuju kao spektakl. U većini Europe neće biti vidljiva, tek u Norveškoj, Islandu, Irskoj i Velikoj Britaniji i možda u Španjolskoj i Portugalu. Green

13.10.2023. (13:00)

Ring of fire, ali bez Johnnyja Casha

Rijetka “vatrena pomrčina” moći će se vidjeti na nebu – ako ste u SAD-u

Pomrčina Sunca u obliku “vatrenog prstena” pojavit će se na zapadu Sjedinjenih Država, kao i u dijelovima Srednje i Južne Amerike. Sunce će blokirati Mjesec, koji će se činiti malo manjim, stvarajući sjajni prsten na nebu. Ovaj fenomen, poznat kao prstenasta pomrčina Sunca, posljednji je put viđen u SAD-u 2012. godine i neće se ponovno vidjeti u kontinentalnom dijelu SAD-a do 2039. godine. Oni koji se trenutno tamo nalaze mogu, s odgovarajućom zaštitom za oči, vidjeti ovaj rijedak nebeski fenomen – a možda i čuti i osjetiti pomrčinu. Ona će biti vidljiva sutra oko 9:16 ujutro po lokalnom vremenu. National Geographic

22.08.2017. (19:22)

Video: Obitelj se okupila u Nebraski sa svih strana svijeta – od Kine do New Yorka – da bi gledali pomrčinu Sunca

21.08.2017. (11:46)

Mrak dan

Milijuni Amerikanaca idu gledati pomrčinu Sunca, ostali mogu gledati online

Današnja potpuna pomrčina Sunca koja prelazi preko SAD-a neće se vidjeti iz velikih gradova pa će milijuni Amerikanaca gledati pomrčinu u malim gradićima gdje su pripremili na tisuće parkirališnih mjesta za sve koji dolaze gledati ovaj rijetki fenomen. Nacionalni parkovi tkđ. se spremaju na navalu posjetitelja. Tko nije u blizini, ovdje linkovi kako se pomrčinu može gledati online (od 5 popodne). BBC

19.08.2017. (14:59)

Lijepi tekst o obitelji: Što nas je pomrčina sunca naučila o ljubavi

18.08.2017. (19:22)

Bizarne stvari koje se događaju okolišu i životinjama za vrijeme potpune pomrčine sunca

17.08.2017. (12:24)

Mračno doba znanosti

Eksperimenti za pomrčine Sunca: Kako to zvuči, kako reagiraju cvrčci?

Studenti iz Tennesseeja idući će ponedjeljak, dok im se iznad glava bude događala pomrčina Sunca, snimati zvuk pomrčine. U suradnji s NASA-om postavit će radijski eksperiment niske frekvencije te će snimati radijsku buku koju pomrčina stvara, kako bi vidjeli po čemu je drugačija od običnih stanja. Sveučilište iz Austina pratit će reakcije cvrčaka i krava na iznenadnu pomrčinu usred dana. The Verge donosi popis još nekih neobičnih eksperimenata koje će znanstvenici provoditi za pomrčine, a nudi i linkove za obične ljude koji se žele uključiti.

17.08.2017. (12:10)

Sunce moje, nešto je stalo između nas...

U ponedjeljak pomrčina Sunca, ima online prijenos

Sljedeći ponedjeljak (21.8.) bit će pomrčina Sunca, a potpunu pomrčinu moći će se vidjeti iz SAD. Mi koji nismo ondje moći ćemo gledati preko online prijenosa. NASA će imati live prijenos od 12 do 16 sati po istočnoameričkom vremenu (što je od 18 do 22 sata po srednjoeuropskom vremenu), a snimku prenosi s 12 različitih lokacija u SAD-u, za što će koristiti 57 balona, istraživačke letjelice i teleskope smještene na tlu. NASA-in prijenos ići će preko Ustream. Tko ne želi tako moći će gledati preko CNN-ovog Facebooka. Mashable