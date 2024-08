A kad je grdo za vidjeti...

Masovnija potražnja klima-uređaja počela je kada su počele neizdržive ljetne vrućine, prije dvadesetak godina. Isprva je postavljanje klima-uređaja bio sezonski posao, od svibnja do kraja kolovoza. Danas se radi od prvog do dvanaestog mjeseca u godini. Posla imamo i imamo više nego što bi htjeli. Pakao je na zemlji i svi žele da im se klima-uređaj postavi odmah. A to “odmah” ne postoji. Čeka se dva do tri tjedna. Ljeti radimo desetak montaža i tridesetak servisa klima-uređaja dnevno – kažu iz jedne tvrtke za servis i distribuciju klima-uređaja za N1.