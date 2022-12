Slobodni, ali ne skroz

Šengenski sporazum potpisan je 1985. u mjestašcu Schengenu na rijeci Moselle u Luksemburgu, nedaleko od granice Njemačke i Francuske. Hrvatska je danas postala 27. članica šengenskog prostora, zamišljenog kao područje europskog slobodnog kretanja, kojemu pripadaju i četiri zemlje koje nisu članice Europske unije, a to su Švicarska, Lihtenštajn, Norveška i Island. Međutim, i dalje ima kontrola na granici (zbog korone i migranata), a one su na snazi u Austriji, Slovačkoj i Češkoj, a Slovenija je najavila da će nastaviti kontrolirati granicu s nama. Državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti do 90 dana, a za duži boravak moraju ishoditi odgovarajuću vizu. Tportal