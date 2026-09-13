Što kada poslodavac ne isplati plaću? - Monitor.hr
Nedjelja (23:00)

Alo šefe, di su pare?

Što kada poslodavac ne isplati plaću?

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan isplatiti plaću najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Ako plaća kasni, radnik mora tražiti pisano objašnjenje i obračun neisplaćene plaće, koji služi kao ovršna isprava. Kada nema pomaka, slučaj se prijavljuje Državnom inspektoratu, a dug se može pokušati naplatiti preko FINA-e. U slučaju stečaja, zaštitu pruža Agencija za osiguranje radničkih tražbina. Zbog teške povrede radnih obveza, radnik ima pravo i na izvanredni otkaz. Najvažnije je reagirati na vrijeme i ne čekati da dugovi postanu preveliki. Savjeti


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09.04.2015. (21:50)

Najgori poslodavci

Državne tvrtke radnicima duguju i do 12 plaća, najgore u Dalmi i Inelu

Prema podacima Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, radnicima su plaće dužne tvrtke iz grupacije 3. Maj, Dalma iz Splita, Inel iz Zagreba, Kaštelanski staklenici i Uljanik TESU iz Pule. Bez plaća su najdulje, 12 mjeseci, 55 zaposlenika Dalme i dvoje zaposlenih u Inelu. Radnicima riječkog 3. Maja Motori i dizalice, njih 212, tvrtka duguje tri plaće, a 86 zaposlenika 3. Maja-TIBO nije dobilo dvije plaće. Novi list