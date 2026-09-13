Alo šefe, di su pare?

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan isplatiti plaću najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Ako plaća kasni, radnik mora tražiti pisano objašnjenje i obračun neisplaćene plaće, koji služi kao ovršna isprava. Kada nema pomaka, slučaj se prijavljuje Državnom inspektoratu, a dug se može pokušati naplatiti preko FINA-e. U slučaju stečaja, zaštitu pruža Agencija za osiguranje radničkih tražbina. Zbog teške povrede radnih obveza, radnik ima pravo i na izvanredni otkaz. Najvažnije je reagirati na vrijeme i ne čekati da dugovi postanu preveliki. Savjeti