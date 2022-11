Kaos tek počinje

Iako na prvu izgleda kao phishing prevara, zapravo je stvar legitimna. Posebno zabrinjava poruka “get Facebook Protect here or get locked out of your account”, no opcija je zaista stvarna. Koje vam mailove Facebook šalje možete vidjeti i na svom Facebooku, tako da idete na Settings > Security and Login (Password and Security na smartphone-u) > See recent emails from Facebook. Inicijalno, radi se o Faceboookovoj opciji za one račune za koje procjenjuju da su visokog sigurnosnog rizika. Posebno su pojačali svoje aktivnosti i proširili u više država, pogotovo nakon ruskih hakerskih napada. Ako se oglušite, račun bi vam mogao postati zamrznut, sve dok ne uključite spomenutu opciju. PCmag