Informatička transplantacija

Što se isplati spasiti iz pokvarenog prijenosnog računala

Pokvarena matična ploča ne znači da je cijeli prijenosnik za otpis. Iz neispravnog laptopa često se mogu spasiti i dalje vrijedne komponente poput SSD-a ili tvrdog diska, RAM memorije, zaslona, Wi-Fi kartice, ventilatora, tipkovnice i trackpada. Dijelovi se mogu preprodati, iskoristiti kao zamjena u drugim uređajima ili prenamijeniti, primjerice za vanjsku pohranu ili dodatni zaslon. Baterije su teže utržive, ali mogu poslužiti za popravke ili vađenje ispravnih ćelija. Make Use Of, tportal


