Bajka u glavi, horor u novčaniku

Djelatnica državnog arhiva 2006. nekako je doznala za tada 44-godišnjeg muškarca koji živi sam i pati za svojom fakultetskom ljubavi. Kontaktirala ga je SMS-porukama predstavljajući se kao ta njegova “nikad prežaljena” ljubav. Slala mu je lažne fotografije, poruke pune nade i ljubavi i polako ga uvjeravala da je to zaista ona, žena njegova života i da mu se želi vratiti, da će se udati za njega i zauvijek ostati s njim. No govorila mu je da još treba srediti neke stvari u životu, a da joj za to treba novca. Naivni čovjek jedva je dočekao da može pomoći svojoj “staroj ljubavi” te joj je počeo svaki mjesec uplaćivati po četiri-pet tisuća kuna. Cijela priča potrajala je punih 16 godina tijekom kojih je vještoj manipulatorici koju nikada nije vidio uživo, uplatio, prema procjeni policije, najmanje 830 tisuća kuna. Slobodna