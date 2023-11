Ostali na prvoj liniji

Odgovor neće biti diplomatski, nego praktičan”, zaprijetila je u četvrtak Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, po tko zna koji put od početka agresije na Ukrajinu. Ovog je puta zaprijetila ruskoj susjedi Litvi, a razlog je, podsjetimo, najava blokade znatnog dijela željezničkog prometa preko Litve za rusku enklavu Kalinjingrad. Kakav je to “praktični” odgovor, nije objasnila, ali zanimljivo je da je istog dana ministarstvo obrane još jedne ruske susjede, Estonije, prijavilo da je ruski vojni helikopter Mi-8 na dvije minute ušao u njen zračni prostor prošle subote. Kalinjingrad je inače sjedište ruske baltičke flote i općenito visoko militarizirana zona u kojoj su, uz desetke tisuća vojnika i mornara baltičke flote, smješteni balistički projektili Iskander koji mogu nositi nuklearne bojeve glave. Ruski umirovljeni general već je pozvao Putina da tamo pošalje nuklearno oružje, povuče priznanje Litve, uzme joj pristup energentima, a onda da posegne i za “vojnim mjerama”. To bi dovelo do izravnog sukoba s NATO-om. Petar Stošić za Index.