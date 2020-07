Za klimu i pleksiglas

Političke stranke i nezavisni zastupnici novog saziva Sabora do kraja godine dobit će za svoj rad nešto malo manje od 26 milijuna kuna. Za razdoblje od dana konstituiranja pa do 30. rujna dobit će 11 milijuna i 271 tisuća kuna, a od 1. listopada do kraja godine još 14 milijuna i 628 tisuća kuna. HDZ dobiva 10,5 milijuna kuna, SDP – 5,9 milijuna kuna, Škorin Domovinski do kraja godine sjeda 1,8 milijuna kuna, Mostu – 1,3 milijuna kuna… 24sata