Odgovorno poslovanje

Ulaskom u ravnopravno EU društvo proteklih je godina strahovito trpjela hrvatska demografija. Stotine tisuća mladih, mnogo visokoobrazovanih, cijele obitelji s djecom otišle su trbuhom za kruhom u zemlje velike europske obitelji. Za većom plaćom, ali i poštenijim odnosom u radnim i društvenim sredinama. Mnogo je toga u Hrvatskoj i dalje nakaradno i kriminalno, ali što očekivati od društva duboko premreženog korupcijom. No, zamislite samo kako bi to izgledalo da nismo u Europskoj uniji. Pa da nema europskog novca i budnih očiju neovisnih medija, kojih ima u Hrvatskoj, bez obzira na to što stanje nije dobro i što treba ozbiljno poraditi na tome da novinari budu slobodniji, hrabriji i neovisniji o novcu kojeg redistrubuiraju tijela javne vlasti, na državnoj i lokalnim razinama. Robert Mihaljević za Glas Podravine.