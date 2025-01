I Grenland je postao trendi destinacija

Europska komisija isplaćuje nove tranše iz Fonda za oporavak od korone, uključujući 13,5 milijardi eura Njemačkoj do kraja godine. Hrvatska bi ukupno trebala dobiti oko 10 milijardi eura potpore i kredita, dok je Italija, kao najpogođenija pandemijom, predvodnik sa 195 milijardi eura pomoći. Otplata ovog povijesnog paketa potpore trajat će do 2058., a detalji vraćanja dugova još su pod znakom pitanja. Dok jedni broje milijarde, drugi se pitaju tko će to sve na kraju platiti. DW