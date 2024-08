I ti muški koji boksaju protiv žena jednom dobiju po pi*ki

Činjenica je da biološki, fiziološki, hormonalno, fizički muškarci i žene nisu isti. Teoretski, nastup boksačice koja bi bila biološki (hormonalno) zapravo muškarac doveo bi u značajno podređeni položaj protivnicu i narušio bi se jedan od preduvjeta fair playa, a to je omogućiti iste kontrolirane uvjete za sve u kojima će onda individualna fizička i psihička sposobnost, talent i motivacija, donijeti prednost – rekla je glavna tajnica Hrvatskog boksačkog saveza za Novi list. Udarac muškarca i udarac žene nije usporediv i to će vam potvrditi svaki boksač i boksačica. Znanstveno je dokazano da je udarac muškarca jači 2,6 puta od udarca žene. Meč potencijalno može biti zdravstveno ugrožavajući za protivnicu koja bi bila ženskog spola, a natječe se protiv osobe koja biokemijskim testovima dokazano to nije – kaže. Nacional