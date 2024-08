Feminine - masculine

Babiću je ovo bila 14. borba u profesionalnoj karijeri i tek drugi poraz. Johnny Fisher ga je nokautirao nakon samo 36 sekundi. Britanski borac pogodio je Babića kombinacijom snažnih krošea i aperkata, nakon čega je hrvatski borac zateturao i pao. Ustao je, no nije bio sasvim stabilan na nogama. Sudac je to uočio i prekinuo borbu. Babić je negodovao na tu njegovu odluku, no ona je bila konačna i Fisher je odnio pobjedu. Index Pogledajte komentare na Forumu.