Za mene zimogroznog samo dupli poplun, hvala

Alkohol ulazi u krv kroz želudac i ima dva puta: ide do jetre i do mozga. U mozgu alkohol prvo izaziva oslobađanje serotonina i dopamina – primjetni su osjećaji nagrade i opuštenosti. Alkohol djeluje umirujuće i uspavljuje putem tvari koje prenose informacije, takozvanih neurotransmitera. Međutim, taj proces završava nakon otprilike četiri do pet sati. Od tog trenutka spavamo osjetno lošije ili se čak probudimo i noć je potpuno gotova. “To je zato što se alkohol u tijelu razgrađuje u acetaldehid”, objašnjava gastroenterolog i istraživač alkohola. Bilo da je riječ o vinu, pivu ili rakiji – nije važno koje ćemo piće navečer popiti, alkohol koji ono sadrži remeti nam san. Međutim, alkoholna pića loše kvalitete mogu pogoršati stvari. DW