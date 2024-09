Ako smo preživjeli babu Vangu, preživjet ćemo i ovo...

Desetljećima staro upozorenje MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) o riziku od kolapsa industrijske civilizacije čini se točnim, pokazuju najnoviji empirijski podaci. U novoj analizi zaključuje se da trenutna putanja globalne civilizacije ide prema konačnom padu gospodarskog rasta u nadolazećem desetljeću – i u najgorem slučaju, mogla bi izazvati kolaps društva do 2040. godine. Oba scenarija stoga pokazuju da nastavak poslovanja kao i obično, odnosno kontinuirani rast, nije moguć. Čak i kada se upari s neviđenim tehnološkim razvojem i usvajanjem, uobičajeno poslovanje prema modelu ‘Granica rasta’ neizbježno bi dovelo do pada industrijskog kapitala, poljoprivredne proizvodnje i razina blagostanja u ovom stoljeću. Autorica studije Gaya Herrington kazala je za američke medije da rezultati “ne znače da će čovječanstvo prestati postojati”, već da će “gospodarski i industrijski rast prestati, a zatim početi opadati, što će naštetiti proizvodnji hrane i životnom standardu … Zagreb info