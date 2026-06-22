Kad Engleze zamišljaš kao zmajeve

Sedma sezona Game of Thrones bila je najgledanija dosad pa ne čudi što je i ove godine najpopularnija HBO-ova serija na prvom mjestu najčešće skidanih serija. Nakon emitiranja zadnje epizode sedme sezone, više od 400 tisuća ljudi ju je šeralo preko torrent sajtova, prema istraživanju TorrentFreaka. HBO je u cijeloj toj priči s piratiziranjem njihove najjače serije sam sebi nekoliko puta podmetnuo nogu. Uspjelo im je procuriti par epizoda, za što čak nisu bili krivi hakeri, već oni sami. Ono što je primjetno na listi top 10 najskidanijih serija je da nema naslova s Netflixa. Očito je da imaju dovoljno kvalitetnu ponudu sadržaja, ali i prihvatljivu cijenu za većinu korisnika. Telegram