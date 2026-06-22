Kad Engleze zamišljaš kao zmajeve
Stvarne povijesne osobe koje su inspirirale Georgea R. R. Martina za Targaryene
Serija Zmajeva kuća crpi snažnu inspiraciju iz stvarnog engleskog građanskog rata poznatog kao Bezvlađe (The Anarchy), izazvanog borbom za prijestolje nakon što je muški rođak preoteo krunu kraljevoj kćeri i imenovanoj nasljednici. Lik kralja Henrika I. izravno zrcali Viserysa I., dok borba između carice Matilde i Stjepana od Bloisa predstavlja temelj za sukob Rhaenyre i Aegona II.. Martin koristi stvarne povijesne ličnosti poput Henrika II. i Roberta od Gloucestera kako bi oblikovao kompleksne sudbine Targaryena. Unatoč očitim paralelama, autor naglašava da povijest služi samo kao nacrt, a ne fiksni scenarij, ostavljajući prostor za velika iznenađenja u nadolazećoj trećoj sezoni. Mental Floss