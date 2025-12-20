Možda i pravda kasni, ali na kraju dolazi

Na prvi pregled prosječno se čeka 128 dana. Na prvi reumatološki pregled čeka se 288 dana, za dermatološku onkologiju 233 dana, za dječju oftamologiju 258 dana, za pregled zbog glaukoma 210 dana, za pregled logopeda 233 dana, a za kardiološki pregled oko 200 dana. Još gore je što se tiče dijagnostičkih pregleda na koje se u prosjeku dolazi na red za 205 dana. Rekordne liste čekanja su za magnetnu rezonancu, a najduže za MR velikih zglobova, čak 519 dana. Ponekad se isplati naručiti za pregled u nekoj manjoj bolnici izvan Zagreba jer se puno brže stiže na red: dok se na prvi alergološki pregled u Zagrebu čeka 320 dana, u Karlovcu se može dobiti termin za 88 dana. Neki pregledi, za koje su liste čekanja osobito duge, mogu se obaviti i u privatnim poliklinikama uz uputnicu, a najveći opseg postupaka pokriva Poliklinika Medikol. Tportal