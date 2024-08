Ne baš povoljan

Čestice mikroplastike rasprostranjene su u tjelesnim tkivima uključujući srce, jetru, bubrege, pa čak ih se pronalazi u jajnicima i testisima. Mikroplastika se odnosi na plastične fragmente i čestice promjera manjeg od 5 mm. Pitanje utjecaja mikroplastike na okoliš i zdravlje nije sporno, ono što se naveliko istražuje je način na koji utječe i koje su posljedice njezinog utjecaja. Nova studija procjenjuje da prosječna odrasla osoba konzumira oko 2000 čestica mikroplastike godišnje samo putem soli i plodova mora. Utvrđeno je da se oko 65 milijuna mikroplastičnih čestica svaki dan otpusti u vodu nakon što ih pročisti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Trenutačno istraživanje toksičnosti mikroplastike pokazuje da bi kontinuirana izloženost mogla uzrokovati ozljedu crijeva, infekciju jetre, neravnotežu flore, nakupljanje lipida, a zatim dovesti do metaboličkog poremećaja. WHO tvrdi kako nema jasnog rizika za ljudsko zdravlje, no vjeruje se da veća količina može izazvati upalu i uzrokovati druge problematične promjene u tijelu koje mogu, primjerice, povećati rizik od srčanog i moždanog udara. tportal