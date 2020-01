Predsjednica Grabar Kitarović zatražila je da platimo troškove inauguracije i to ćemo učiniti bez komentara, izjavio je premijer Milanović iz Bruxellesa. “Hrvatska povijest nije povijest od pet minuta. To je povijest traume, uspjeha, suza, krvi, sreće i nesreće. Naši su ljudi ginuli da bi oslobodili dijelove Hrvatske koji su danas Hrvatska, a prije nisu bili. Neki su ljudi proganjani od bivšeg režima, to je vrlo komplicirano i pogađa svaku obitelj. Svoditi to na pojednostavljene fraze, na crno-bijelo nije moguće. To je predsjednik Tuđman jako dobro razumio, ne samo gestama nego i u onome što je pisao i po tome se razlikuje državnik od manipulatora”, komentirao je Milanović micanje Titove biste s Pantovčaka. Jutarnji