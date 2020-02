Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Inzko izjavio je jučer kako odcjepljenje entiteta nije dopušteno te da bi pokušaj da se to učini s Republikom Srpskom doveo u pitanje mir u BiH. Izetbegović je upozorio Dragana Čovića “da ne ide u tom smjeru u kojem je išao (Mate) Boban s (Radovanom) Karadžićem svojedobno. Kada se sve završilo pola Hrvata u ovoj zemlji nije bilo”. Problem je u Dodikovom zahtjevu da se iz Ustavnog suda izbaci trojicu stranih sudaca, koji su ondje po Dejtonskom sporazumu, a ako se to ne dogodi on će u roku dva mjeseca otcijepiti Republiku Srpsku. Jutarnji