Apsolventska godina od života

Sve veći broj pripadnika generacije Z odlučuje se na višemjesečnu pauzu usred karijere (adult gap year) kako bi preuzeli kontrolu nad vlastitim vremenom i mentalnim zdravljem. Za razliku od starijih kolega, mladi se s burnoutom suočavaju već u dvadesetima zbog nestabilnog tržišta rada i stalne digitalne povezanosti. Istraživanja pokazuju da tek šest posto njih želi rukovodeće pozicije; većini su prioritet sloboda i kvaliteta života. Premda je trend financijski nedostupan mnogima, poslodavci sve više toleriraju praznine u životopisu, shvaćajući da odmoran radnik donosi veću vrijednost i motivaciju. Bug