Novo nenormalno

Dok zaposlenici radom kod kuće mogu uštedjeti trošak prijevoza do radnog mjesta, kod kuće ih čeka mnoštvo troškova koje je inače plaćao poslodavac. To nije samo grijanje, električna energija za računalo i račun za telefon i internet, nego i samo računalo, papir za pisač, u doba korone bila je navala i na pisaće stolove i uredske stolice jer niti to nije imao svatko kod kuće. U to doba prošle vlade je zaposlenima u Njemačkoj odobrila poreznu olakšicu od 5 eura po danu rada kod kuće, ali njih nije moglo biti više od 120 tijekom godine. Drugim riječima, zaposleni u Njemačkoj mogu odbiti najviše 600 eura u obračunu poreza od ukupnog prihoda na koji će platiti porez na prihod. Neke države EU po tom su pitanju mnogo velikodušnije, a neke ne odobravaju čak niti to. Deutsche Welle