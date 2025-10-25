Švedski znanstvenici razvili Retina E-paper s pikselima manjima od virusa - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad ekran postane pametniji od oka

Švedski znanstvenici razvili Retina E-paper s pikselima manjima od virusa

Znanstvenici sa švedskih sveučilišta Chalmers, Göteborg i Uppsala razvili su Retina E-paper, zaslon s pikselima promjera samo 560 nanometara – najmanjima dosad. Umjesto svjetlosnih izvora, koristi nanočestice volframovog oksida koje reflektiraju i raspršuju svjetlost, stvarajući boje s biološkom preciznošću ljudskog oka. Tehnologija omogućuje gotovo savršenu reprodukciju slike uz minimalnu potrošnju energije, što bi moglo revolucionirati prikaz u proširenoj stvarnosti. Ipak, zasad je riječ o ranoj eksperimentalnoj fazi. Poslovni


