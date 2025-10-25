Kad ekran postane pametniji od oka

Posljednjih godina razvijeno je nekoliko pokazatelja biološkog starenja koji se temelje na uzorcima tkiva i stanica, na određenim kemikalijama u tijelu te na snimkama organa. Oni pokazuju razliku između biološkog i kronološkog starenja, no te tehnike opterećene su dvojbama oko etičnosti i privatnosti, a usto su često invazivne, skupe i dugotrajne. Sve veći broj studija u posljednje vrijeme pokazuje da bi mreža malih žila u mrežnici mogla biti pouzdan pokazatelj ukupnog tjelesnog zdravlja te cirkulacijskog sustava i mozga. Mrežnica se smatra prozorom u cijelo tijelo, koji dijeli slično embriološko podrijetlo, fiziološke značajke i anatomske strukture s vitalnim organima kao što su srce, mozak i bubrezi. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.
Imam 36 godina, nemam nekretnine ni auto, puno putujem, upoznajem ljude, tetoviram se, slikam, skejtam i sretna sam – ovako se predstavlja hrvatska umjetnica OKO, jedna od trenutačno najuspješnijih domaćih artistica čiji radovi krase kako ulice, tako i zidove nekih od najozbiljnijih galerija i muzeja brojnih svjetskih metropola. Trenutno priprema samostalnu izložbu u zagrebačkom Francuskom paviljonu pod nazivom OKO: Exquisite growth, koja se otvara 19. listopada, a referira se na Sedam razdoblja ljudskog života. Jutarnji
Samsung je u Južnoj Koreji patentirao leću s ekranom koji projicira sliku u oko, a ima i ugrađenu kameru koja će se kontrolirati treptajem oka, dok će antene ugrađene u leću slati i primati sadržaj s obližnjeg telefona. Iako im je patent odobren, to ne znači da ćemo i vidjeti proizvod kao takav, pogotovo zbog pitanja privatnosti, kao što je bilo i sa Google Glass naočalama.
Siva očna mrena vodeća je bolest u Hrvatskoj i kod žena i kod muškaraca, a zbog nje je u 2013. hospitalizirano 9853 žene i 7070 muškaraca, pokazuju podaci HZJZ-a. Na rang-ljestvice vodećih bolesti kod žena slijedi moždani udar i rak dojke, a kod muškaraca preponska kila te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani alkoholom. Slobodna