Kad ekran postane pametniji od oka

Posljednjih godina razvijeno je nekoliko pokazatelja biološkog starenja koji se temelje na uzorcima tkiva i stanica, na određenim kemikalijama u tijelu te na snimkama organa. Oni pokazuju razliku između biološkog i kronološkog starenja, no te tehnike opterećene su dvojbama oko etičnosti i privatnosti, a usto su često invazivne, skupe i dugotrajne. Sve veći broj studija u posljednje vrijeme pokazuje da bi mreža malih žila u mrežnici mogla biti pouzdan pokazatelj ukupnog tjelesnog zdravlja te cirkulacijskog sustava i mozga. Mrežnica se smatra prozorom u cijelo tijelo, koji dijeli slično embriološko podrijetlo, fiziološke značajke i anatomske strukture s vitalnim organima kao što su srce, mozak i bubrezi. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.