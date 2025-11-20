Kad umjetnost stane na vrh igle
Retina E-paper: zaslon u razlučivosti ljudskog oka
Švedski istraživači razvili su eksperimentalni zaslon Retina E-paper s pikselima promjera 560 nm, što daje više od 25.000 ppi i odgovara biološkoj rezoluciji ljudskog oka. Boje reproduciraju volframovim oksidom, a zaslon reflektira okolno svjetlo, bez vlastitog izvora. Na površini od 1,4 × 1,9 mm prikazana je slika Klimtova „Poljupca“. Tehnologija potencijalno omogućuje realistične virtualne i proširene stvarnosti, znanstvene simulacije i kreativne primjene, uz manju potrošnju energije, no zasad je isključivo demonstracijska i zahtijeva dodatna usavršavanja. bug