Kad umjetnost stane na vrh igle

Američka akademija pedijatara (AAP) kaže da je sat do dva dnevno pred ekranom maksimum za djecu do dvije godine starosti. U odnosu na prije dvije godine, čak deset posto više djece do dvije godine starosti koristi neki od uređaja sa zaslonima. Točnije, ukupno 38 posto od sve djece do dvije godine u SAD-u. Djeca starija od dvije godine ne bi trebala provoditi više od pet sati dnevno pred ekranom, od čega bi maksimalno tri smjelo biti pred računalom ili tabletom, smatraju stručnjaci. Prethodna preporuka je bila zabrana svih ekrana za svu djecu mlađu od 2, te ograničenje na 2 sata za svu stariju djecu (do 18. godine onda 🙂 ). ICT Business