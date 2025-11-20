Retina E-paper: zaslon u razlučivosti ljudskog oka - Monitor.hr
Kad umjetnost stane na vrh igle

Retina E-paper: zaslon u razlučivosti ljudskog oka

Švedski istraživači razvili su eksperimentalni zaslon Retina E-paper s pikselima promjera 560 nm, što daje više od 25.000 ppi i odgovara biološkoj rezoluciji ljudskog oka. Boje reproduciraju volframovim oksidom, a zaslon reflektira okolno svjetlo, bez vlastitog izvora. Na površini od 1,4 × 1,9 mm prikazana je slika Klimtova „Poljupca“. Tehnologija potencijalno omogućuje realistične virtualne i proširene stvarnosti, znanstvene simulacije i kreativne primjene, uz manju potrošnju energije, no zasad je isključivo demonstracijska i zahtijeva dodatna usavršavanja. bug


20.05.2024. (16:00)

Ako vam posao to dozvoljava

Korisno je raditi pauze od gledanja u ekran svakih 20 minuta

Ublažavanje simptoma digitalnog zamora očiju te sprečavanje oštećenja vida uključuju slijedeće (tportal):

  • Pridržavanje pravila 20-20-20 – svakih 20 minuta gledanja u ekran, odmaknite se na 20 sekundi i usmjerite pogled na objekt udaljen 20 stopa (6 metara)
  • Pravilna postava ekrana – ekran bi trebao biti u razini očiju ili malo ispod, na 50-70 cm udaljenosti
  • Pravilno osvjetljenje radne okoline – izaberite indirektno osvjetljenje i pobrinite se da ne bude prejako ili previše tamno
  • Korištenje kapi za oči sa zaštitom od plavog svijetla
  • Nošenje zaštitnih naočala za filtriranje plavog svjetla
  • Redovne kontrole vida
14.01.2024. (11:00)

To nosim sa sobom na kampiranje

Sajam tehnoloških inovacija: Džepni sklopivi ‘televizor’

Ovo što vidimo zove se “splay” tvrtke Arovia. Mješavina projektora i sklopivog ekrana koji možete nositi svuda sa sobom. Na bivšem Twitteru predstavljaju zanimljivije inovacije s tehnološkog sajma CES 2024.

28.07.2023. (21:00)

Veličina je bitna

Kronike velikih zaslona: Zašto je zapravo veće uvijek bolje kada je u pitanju TV

Ključ leži u ravnoteži između veličine i razlučivosti – ukupnog broja piksela koji sadrži zaslon televizora. Primjer: TV ultravisoke rezolucije s nevjerojatnih 33 milijuna piksela na svom zaslonu. Takva visoka razlučivost čini piksele neprimjetnima na televizoru s velikim zaslonom – omogućujući da doslovno uronite u sadržaj na ekranu, uz veću i realističniju sliku. Imajući ovo na umu, lako je vidjeti zašto korisnici dosljedno ocjenjuju veličinu zaslona kao jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na njihove odluke o kupnji televizora, baš kao što je lako vidjeti kako veliki zaslon visoke razlučivosti omogućuje sve, od gledanja filmova do igranja igara na višoj razini. Bug

05.01.2023. (15:00)

Sve mi uzmite, samo internet ne

Veći je problem ograničeni pristup internetu nego dugo buljenje u ekran

Dok se adolescenti bore s problemima samopoštovanja koji se odnose na sliku o tijelu, vršnjake, obitelj i školu, nepovezanost je puno veća prijetnja od vremena provedenog pred ekranom. Društvene mreže i video igre duboko su integrirani u kulturu mladih i one su puno više od puke zabave. One djeci pomažu da se socijaliziraju, pridonose formiranju identiteta i pružaju kanal za društvenu podršku. Tinejdžeri s lošim pristupom internetu kod kuće i oni kojima roditelji strože kontroliraju korištenje uređaja imaju značajno niže samopoštovanje. Isključenost najviše pogađa mlade djevojke, a glavna posljedica isključenosti djevojčica i dječaka su loše ocjene u školi. Bug

14.11.2022. (15:00)

A, zato su mi već s 12 godina narasli brkovi...

Previše gledanja u ekrane potiče raniji pubertet

Redovito izlaganje plavom svjetlu tableta i pametnih telefona može promijeniti razinu hormona i povećati rizik od ranog puberteta, pokazali su rezultati studije (doduše, na štakorima). Dulje izlaganje plavom svjetlu povezano je s ranim početkom puberteta kod ženki štakora, koje su imale i niže razine melatonina, više razine određenih reproduktivnih hormona i fizičke promjene u jajnicima. Korištenje mobilnih uređaja koji emitiraju plavo svjetlo već je povezano s poremećenim obrascima spavanja kod djece, ali sadašnji rezultati pokazuju da mogu postojati dodatne opasnosti za razvoj u djetinjstvu i buduću plodnost. Preporučuje se da se “uporaba uređaja koji emitiraju plavo svjetlo svede na najmanju moguću mjeru kod djece prije puberteta, osobito navečer. Bug

10.11.2015. (16:57)

Generacija ekran

Koliko bismo dnevno gledanja u ekran smjeli dopustiti djeci?

Američka akademija pedijatara (AAP) kaže da je sat do dva dnevno pred ekranom maksimum za djecu do dvije godine starosti. U odnosu na prije dvije godine, čak deset posto više djece do dvije godine starosti koristi neki od uređaja sa zaslonima. Točnije, ukupno 38 posto od sve djece do dvije godine u SAD-u. Djeca starija od dvije godine ne bi trebala provoditi više od pet sati dnevno pred ekranom, od čega bi maksimalno tri smjelo biti pred računalom ili tabletom, smatraju stručnjaci. Prethodna preporuka je bila zabrana svih ekrana za svu djecu mlađu od 2, te ograničenje na 2 sata za svu stariju djecu (do 18. godine onda 🙂 ). ICT Business