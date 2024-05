Energični nastup u roza haljinici na vrtećem tanjuru

Kako su uspjeli dobiti tolike bodove? Jednostavno: napravili su nešto vrlo ‘švicarski’ – they scienced the sh*t out of it. U Švicarskoj se predstavnik bira internim natjecanjem. Ove godine im je sustav natjecanja pomogao smisliti YouGov, jedna od top kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta. Selekcija je organizirana kao turnir s rundama, gdje su svaku od 427 pristiglih pjesama (od kojih je 40% stiglo iz Švicarske, a ostatak iz svijeta) sudili panel domaće publike, panel bivših sudaca i panel od minimalno 240 predstavnika međunarodne publike. Selektirano je top pet pjesama i svi su umjetnici dobili poziv u bootcamp kako bi uvježbali nastup. Od tih pet pjesama, izabran je predstavnik. They cracked the code alright – napisala je nedavno ekonomistica i analitičarka Vedrana Pribičević. Index