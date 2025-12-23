Svi se svađaju, rijetki razgovaraju

Prema „Sigurnosnom bilansu 2025.” broj političkih sukoba u svijetu dosegnuo je povijesni maksimum: od siječnja do rujna zabilježeno je 1.450 aktivnih konflikata. Među njima je 89 ratova u 31 zemlji, no većina sukoba odvija se ispod praga otvorenog rata – kroz sankcije, trgovinske sporove, političke blokade i nasilne prosvjede. Autori upozoravaju da niska razina nasilja često odgađa reakcije, povećavajući rizik kasnijih eskalacija s većim posljedicama. DW