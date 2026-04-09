Minesweeper na karti svijeta

Svijet je u 2026. ušao s rekordnim brojem povezanih kriza koje prijete globalnoj stabilnosti. Dok rat u Ukrajini iscrpljuje Europu, Bliski istok ostaje tempirana bomba: krhko primirje SAD-a i Irana nije smirilo regiju, a Hormuški tjesnac i dalje drži svjetsku energetiku u šaci. Napetosti u Tajvanskom tjesnacu, nuklearne ambicije Irana i Sjeverne Koreje te nestabilnost u Sahelu i na Balkanu (Kosovo-Srbija) stvaraju savršenu oluju. Stručnjaci upozoravaju da istodobnost ovih žarišta, uz nadmetanje velesila, čini međunarodni sustav osjetljivijim nego ikad, pretvarajući lokalne sukobe u izravne udare na globalno gospodarstvo i sigurnost. tportal