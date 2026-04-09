Od Bliskog istoka do Balkana - svijet je pun kriznih točaka - Monitor.hr
Danas (11:00)

Minesweeper na karti svijeta

Od Bliskog istoka do Balkana – svijet je pun kriznih točaka

Svijet je u 2026. ušao s rekordnim brojem povezanih kriza koje prijete globalnoj stabilnosti. Dok rat u Ukrajini iscrpljuje Europu, Bliski istok ostaje tempirana bomba: krhko primirje SAD-a i Irana nije smirilo regiju, a Hormuški tjesnac i dalje drži svjetsku energetiku u šaci. Napetosti u Tajvanskom tjesnacu, nuklearne ambicije Irana i Sjeverne Koreje te nestabilnost u Sahelu i na Balkanu (Kosovo-Srbija) stvaraju savršenu oluju. Stručnjaci upozoravaju da istodobnost ovih žarišta, uz nadmetanje velesila, čini međunarodni sustav osjetljivijim nego ikad, pretvarajući lokalne sukobe u izravne udare na globalno gospodarstvo i sigurnost. tportal


Svijet u rekordnom broju sukoba: ratovi su samo vrh ledenog brijega

Prema „Sigurnosnom bilansu 2025.” broj političkih sukoba u svijetu dosegnuo je povijesni maksimum: od siječnja do rujna zabilježeno je 1.450 aktivnih konflikata. Među njima je 89 ratova u 31 zemlji, no većina sukoba odvija se ispod praga otvorenog rata – kroz sankcije, trgovinske sporove, političke blokade i nasilne prosvjede. Autori upozoravaju da niska razina nasilja često odgađa reakcije, povećavajući rizik kasnijih eskalacija s većim posljedicama. DW