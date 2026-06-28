A John Malkovich ništa?
Svjetsko prvenstvo potaknulo lavinu zahtjeva za hrvatsko državljanstvo
Gledanje prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića probudilo je u dijaspori, posebice u SAD-u, duboku želju za povezivanjem s korijenima i dobivanjem “plave putovnice”. Tvrtka CroatianbyDescent, koja pomaže u rješavanju zamršene hrvatske birokracije, bilježi golem porast upita. Veliki sportski događaji pokazali su se kao ključni okidač za jačanje identiteta, pretvarajući nogometnu euforiju u konkretne zahtjeve za stjecanje hrvatskog i europskog državljanstva. Total Croatia News