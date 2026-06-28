A John Malkovich ništa?

“Ne znam riječima opisati kak’ se osjećam. Gledam i spavam s tim rješenjem, a kada sam ga vidio, mislio sam da opet nešto fali i da opet moram čekati. Kada sam ga deset puta pročitao, odnio sam ga mami i počeli smo plakati”, rekao nam je Abraham Salimon, rođeni Zagrepčanin, koji je Hrvat postao tek prije nekoliko dana. Ovaj je mladić rođen u glavnom gradu Hrvatske, cijeli je život proveo na zagrebačkom asfaltu, a unatoč tome prošao je pakao hrvatskog sustava i birokracije. Premda se rodio i odrastao ovdje, nije imao hrvatsko državljanstvo. Tužna ga je sudbina pratila od malena. Bio je maleni dječak kad mu je mama poginula u prometnoj nesreći. Tatu je izgubio dok je išao u vrtić. Imao je pet godina kada ga je posvojila gospođa koja zarađuje čisteći školske klupe. Ona i njezin suprug nikada nisu živjeli u bogatstvu, ali imaju najveće srce na svijetu i Abiju su pružili dom. Green