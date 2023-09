Igre na nesreću

U Hrvatskoj prekomjerno, rizično kocka oko 200 tisuća ljudi, 40 tisuća ih je ovisno o kockanju, a najveći rizik razvoja ovisnosti o kockanju imaju mladi ljudi u dobi od 18 do 25 godina (podaci iz 2018.). U početcima kockar uspijeva sakriti svoju ovisnost, kamuflirati poteškoće, dugove i disfunkcionalnost. On ulaže napor u sakrivanje istine te nabavu novca za saniranje njezinih posljedica. Obitelj za problem doznaje prekasno, u trenutku kad kockar više nije kadar kontrolirati financije. Iako se kockar sam želi riješiti posljedica igre, ne želi se riješiti nje same, zbog čega se često stvara zatvroeni krug. Katkad je kocka uzrok psihičkih poteškoća, a kadšto je obrnuto. Budući da kockanje otklanja stres, stječe se navika kockanja kao odgovor na stres, čime se kockanje kao navika učvršćuje. Razvojem ovisnosti kockanje dalje podržava samo sebe, a razrješenje kockara od stresa moguće je samo kroz kocku. Ipak, s vremenom samoliječenje kockom biva sve neefikasnije, a kocka postaje primarnim problemom. Nacional