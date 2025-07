Hipodrom, kultura i ostali konji

Pretpostavljam da hipodromsku masovku ne držite kulturnim događanjem, barem ne onakvim kakve su manifestacije koje pohađate, otvarate i potičete u svoje i u ime svoje Vlade. Tu smo već na nekom zajedničkom polazištu. No, Vaša šutnja nagoni na zaključak da ste ipak skloniji misliti da je to nekidan bio kulturni događaj. U tom ćemo se slučaju ovim putem morati javno sukobiti, što nam neće biti prvi put pa to ne bi ni trebao biti problem. Hipodromsko slavlje zlih duhova prošlosti bilo nešto posve nekulturno, i gore od toga. A najljući začin toj nekulturi dao je taj nesretni poklič oko kojeg se svojedobno oglasio čak i Vrhovni sud RH. A nije morao. Jer svaka kako-tako moderna vlast na ovome svijetu čini sve da bi se ogradila od manifestacija koje se ponose zločinačkim usklicima iz Velikog rata za koje svatko imalo školovan zna da su pod njima vršeni najgori zločini protiv čovječanstva u povijesti ljudskog roda… napisala je Snježana Banović u otvorenom pismu ministrici kulture i medija. Reagirao je i Miljenko Jergović.