Da malo sjednemo i vidimo gdje smo

Globalno usporavanje investicija u IT sektor odrazilo se, nakon niza izuzetno uspješnih godina, i na hrvatske tehnološke kopanije. Kroz prvih devet mjeseci tekuće godine, IT je na našem tržištu zabilježio pad rasta. Je li nam IT sektor u krizi i koliko dubokoj i trajnoj ili se naprosto radi o uobičajenim poslovnim amplitudama, u Tech Radaru je objasnila Tajana Barančić, analitičarka i direktorica Astra poslovnog inženjeringa. Bug