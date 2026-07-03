Diplomirani AI inženjeri

Programi će se izvoditi na hrvatskom i engleskom jeziku kako bi privukli i strane studente. Nakon prve dvije godine zajedničke inženjerske osnove, studenti na trećoj godini biraju jednu od pet atraktivnih specijalizacija usmjerenih na industriju budućnosti, od digitalne proizvodnje do pametne energetike. Kroz rad na konkretnim projektima i suradnju s tvrtkama, studenti će razvijati vještine za tržište rada, a nastava počinje nakon dobivanja dopusnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Pokrenut je postupak akreditacije. Srednja