Nisu znali da treba
Tek svako četvrto francusko kućanstvo ima klimu, dok toplinski valovi odnose živote
Dva ekstremna toplinska vala u Francuskoj izazvala su tragičan višak smrtnosti i politički sukob. Dok radikalna desnica optužuje ljevicu da iz “ideoloških razloga” tabuizira i opstruira ugradnju klima-uređaja, stručnjaci i građani ukazuju na složenije uzroke. Svega 24% francuskih kućanstava ima klimu, prvenstveno jer sjeverni i zapadni dijelovi zemlje povijesno nisu imali potrebe za njom. Uz to, stroga urbanistička pravila za stare zgrade, strah od toplinskih otoka u gradovima te državni fokus na energetsku suverenost i termoizolaciju usmjerili su Francusku prema održivijim, pasivnim metodama hlađenja, a ne masovnoj klimatizaciji. Index