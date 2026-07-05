Nisu znali da treba

Ljevičarska koalicija Nova narodna fronta (NFP) osvaja najviše mjesta u drugom krugu glasovanja na parlamentarnim izborima i mogla bi odnijeti neočekivanu pobjedu ispred krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN), objavile su vodeće agencije za ispitivanje javnog mnijenja. Procjena IFOP-a za televizijsku kuću TF1 kaže da bi NFP mogao osvojiti između 180 i 215 mjesta u parlamentu u drugom krugu glasovanja, dok je anketa Ipsosa za France TV projicira 172 do 215 mjesta za ljevičarski blok. Očekuje se da će NFP zauzeti između 172-205 mjesta i trebao bi formirati manjinsku vladu u Nacionalnoj skupštini, s 289 mjesta potrebnih za apsolutnu većinu. “Novi narodni front spreman je vladati”, rekao je Melenchon.

To se djelomično dogodilo zahvaljujući određenoj ograničenoj suradnji Macronovog centrističkog saveza i ljevice, osmišljenog da blokira uspon krajnje desnice na vlast. Suparnici RN-a povukli su više od dvjesto kandidata iz trostranih utrka u drugom krugu u pokušaju da stvore jedinstveni glas protiv krajnje desnice. Index, tportal